Kıyma Ürünlerindeki Hileler

Fiyatların düşürülmesi için tavuk kokusu ve kırıntılarının endüstriyel mekanik süpürme, besin değerleri tehdit ediyor s on dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, gıdalarda taklit ve tağşiş vakalarının görüldüğü göz önüne seriliyor ve başladığı "Biz ne yiyoruz?" bölgelerden hale geldiğini sorar. Özellikle kırılmalı ürünlerde tespit edilen mekanik kırılma, sağlığa zararlı birikmesiyle büyük bir tehlike oluşur ve bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir endişe kaynağı haline gelir. Bakanlık tarafından yayımlanan raporlar, üretimde kullanılan malzemelerin güvenilirliğini gıda sorgulatıyor; domuz eti ve tek tırnaklı etlerin yanı sıra, mekanik süpürme gibi yasaklı ticari işletmeye yönelik tespitler gösteriyor.