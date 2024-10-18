Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

Ağrı

Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı.

Kar yağışıyla dağlar ve köyler beyaza büründü. Evlerin karla kaplandığı köylerde otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı.

Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.

Kars

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Vatandaşların sonbaharda karlı bir güne uyandığı kentte, araçların üstü, ağaçlar ve çatılar beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 5, Sarıkamış Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde 10 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, hayvanlarıyla meraya çıkan çobanlar ise kar örtüsü üzerinde kahvaltı yaptı.

Çobanlardan İsmail Sallabaş AA muhabirine, ilçeye mevsimin ilk karı düştüğünü belirterek, "Koyunları sabah çıkardık, baktık kar yağmış, kahvaltı yaptık. Kar kalkarsa koyunları inşallah otlatacağız." dedi.

Karla beyaza bürünen köyler havadan görüntülendi

Kentte etkili olan kar yağışıyla Kars-Göle kara yolu güzergahında bulunan köyler ile 2 bin 286 rakımda bulunan Hanlar Geçidi bölgesindeki köyler karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgede bazı evler ile bitkiler, araçlar ve ağaçlar da beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı besiciler de hayvanlarını kar üzerinde otlatmaya çalıştı.

Karla kaplı köyler dron ile görüntülendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kastamonu

Kent merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı.

Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, araçlar ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi.

Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Bolu

Bolu'da kar yağışı, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde görüldü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artırdı.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde de kar yağış gece boyunca etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu merkezde kayaklı koşu sporcuları antrenman yapmaya başladı.

Yedigöller güzergahında da kar yağışı etkili oldu.

Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'nın çevresindeki dağlar ile Aladağ bölgesinde yol kenarlarında bulunan ağaçlar karla kaplandı.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar etkili oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, karın yaylalarda dün akşam itibarıyla başladığını söyledi.

Hava sıcaklığının gece eksi 2'ye düştüğünü dile getiren Kaya, yağışın aralıklarla devam ettiğini kaydetti.

Kaya, hava sıcaklığı dolayısıyla karın arazide az olduğunu, yollarda ise bulunmadığını ifade etti.

Yağışla ilgili yaşanabilecek durumlara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Kaya, yaylacıların durumlarını da takip ettiklerini ve şu an için herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Rize

Rize genelinde aralıklarla süren yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi, 2 bin 300 rakım Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Artvin

Artvin'de havanın soğumasıyla yüksek rakımlı yayla ve yerleşim yerlerine kar düştü.

Merkezde Karçal, Şavşat'ta Arsiyan, Ardanuç'ta Bilbilan yaylaları ile Borçka'da Camili bölgesindeki yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Camili bölgesindeki yağış sonrası Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köyleri yol güzergahındaki kara yolunda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorlanıp geri dönerken, bazıları da zincir sararak seyahate devam etti.

Karayolları ekipleri ise güzergahta kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Giresun'un yüksek rakımlı kesimlerinde kar etkili oldu.

Dereli ilçesinin 1700 rakımlı Kümbet ve 1600 rakımlı Bektaş yaylaları ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'nin ortak kullandığı Sisdağı Yaylası karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri yardımıyla bazı yayla yollarında kar temizleme çalışması başlatıldı.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

Son günlerde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.

Çaykara ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Şalpazarı ilçesindeki Sisdağı, Alaca ve Kadırga yaylalarında kar etkili oldu.​

Çankırı

Çankırı kent merkezinde soğuk hava etkili olurken Ilgaz Dağı, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi bölgesinde de kar yağışı etkisini artırdı.

Tokat

Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.

Yüksek kesimde bulunanlar kar nedeniyle yaylalardan inmeye başladı.

Sinop

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri bazı yol güzergahlarında kar temizliği gerçekleştirdi.

Sivas

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.