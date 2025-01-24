Üç ilin bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve kamulaştırma çalışmaları yapılmaya hazırlanılıyor.

Ankara, Diyarbakır ve Van'da gerçekleştirilecek çalışmalar için bilgi verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME

Buna göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Gölbaşı ve Haymana, Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Öte yandan, Kırıkkale (Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen süreye uygun şekilde tamamlanması amacıyla projede ihtiyaç duyulan belirli alanlardaki bazı taşınmazlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

VAN'DA KAMULAŞTIRMA

Van Çaldıran Çubuklu Projesi kapsamında da alanlarda DSİ tarafından acele kamulaştırma yapılacak.