Bölgedeki Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Van Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe gibi birçok alanın bu kapsamda yer aldığı bildirildi. 3 Ekim 2024 ile 17 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu düzenlemeyle, bölgeye izinsiz girişlerin yasak olduğu ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Vatandaşlar İçin Önemli Uyarılar Yapıldı

Valilik açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak adına belirtilen alanlara izinsiz girmemeleri gerektiği özellikle belirtildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bu dönemde, ihlallerin cezai yaptırımlara tabi olacağı ifade edildi. Bu durum, bölgedeki huzur ve güven ortamını sağlamak adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor ve yerel halkın dikkatli olması gerektiği hatırlatılıyor.