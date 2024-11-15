Çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Van’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi’nde, uzun yıllardır kapalı olan Gelincik Sınır Kapısı hakkında müjde verdi.

Bakan Uraloğlu, 1989 yılında Başbakan Turgut Özal zamanında açılan ve açılıştan 7 ay sonra güvenlik nedeniyle kapatılan Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden açılacağını söyledi.

“Gelincik Sınır Kapısı için beklentilerinizi yerine getirmiş olacağız” diyen Bakan Uraloğlu, “Ticaret Bakanımızla gerekli koordinasyonu sağladık ve işin üzerindeyiz. Allah’ın izniyle en kısa zamanda Gelincik Sınır Kapısını da açacağız. Bununla beraber sizin bu ticaret merakınızı, sizin ticaret kabiliyetinizi doğru yoldan karşılamış olacağız.” diye konuştu.