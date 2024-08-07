Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayına ilişkin bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayılarını açıkladı. Bu rakamlar ilgili ay içinde bireysel kredisi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş tekil kişi sayısını veriyor.

TBB verilerine göre haziran ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 142 bin 28 oldu. Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı bir önceki aya göre 16 bin 791 yükseldi. Bu son dönemde en hızlı aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran 2024 döneminde ise kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 645 bin 474'e ulaştı. Geçen yılın ilk 6 ayında 379 bin 591 kişi kart borcunu ödememişti. Yani bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kart borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 70 yükseldi.

KREDİ BORCUNU ÖDEMEYENLERİN SAYISI YÜZDE 34 YÜKSELDİ

Haziran ayında kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı mayıs ayına göre 17 bin 389 kişilik düşüşle 118 bin 855'e geriledi. Ancak 6 aylık verilere bakıldığında geçen yıla göre hızlı bir artış yaşandığı görüldü. Bu yılın ilk 6 ayında bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 34 yükseldi.