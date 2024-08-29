BDDK'nin Temmuz 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 4 trilyon 999 milyar 991 milyon lira artarak 28 trilyon 550 milyar 878 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 14 trilyon 134 milyar 1 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 690 milyar 572 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,68 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 14,1 artarak 16 trilyon 941 milyar 733 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 16,9 artışla 2 trilyon 516 milyar 789 milyon liraya ulaştı.

Temmuz sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 348 milyar 717 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,02 olarak kayıtlara geçti.