Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın faaliyet alanında bulunan hizmetlerin dijitalleştirilerek kullanıcılara ulaştırıldığını belirtti. Yumaklı, kullanıcıların kimlik numarasına kayıtlı hizmetlerden, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak yararlanabildiklerine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, zaman zaman yapılan güncellemeler ile uygulamanın kalitesi artırılırken yeni hizmetler de eklendiğini vurgulayarak, 'TarımCebimde' uygulamasında son yapılan güncelleme ile 'Arıcılık' modülünün eklendiğini bildirdi.

Eklenen bu yeni modül ile birlikte mobil uygulama üzerinden hizmet verilen modül sayısının 16'ya çıktığına işaret eden Yumaklı, "'TarımCebimde' mobil uygulaması, halihazırda 'Bitkisel Üretim', 'Hayvansal Üretim', 'Balıkçılık', 'Evcil Hayvanlar', 'Milli Parklar', 'Gıda Kontrol', 'Desteklemeler', 'Kent Tarımı', 'e-Devlet Hizmetleri', 'Faydalı Linkler', 'Eğitim ve Yayın', 'Duyurular', 'Su', 'Avcılık', 'Arıcılık', 'İddialar ve Gerçekler' başlıklarıyla 16 modülde hizmet vermektedir" dedi.

'ARICILIK İÇİN MODERN YAKLAŞIM SUNUYOR'

Bakan Yumaklı, yeni eklenen modülün, arıcılık faaliyetlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir bilgi platformu sunduğuna dikkat çekerek şu bilgileri aktardı: "Uygulamaya yeni eklenen arıcılık modülü ile arıcılık, işletme ve koloni bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınarak tüm veriler tek bir noktadan takip edilebiliyor. Her bir koloniye ait sağlık durumu, üretim miktarı ve bakım detayları görülebiliyor, işletmenin verimliliğinin artırılması için stratejik kararların alınabilmesine olanak sağlanıyor. Aynı zamanda modül içerisinde aktif/pasif kovan sayıları ile birlikte arıcılık bilgileri de yer alıyor. Bu modül arıcılık bilgilerine erişimi ve işletme yönetimini kolaylaştırarak sürdürülebilir arıcılık için modern bir yaklaşım sunuyor."

'YENİ HİZMETLER EKLENECEK'

'TarımCebimde' uygulamasında yapılan güncelleme ile ayrıca e-Devlet ve faydalı linkler içeriklerinin güncellendiğini kaydeden Yumaklı, 'Hayvan varlığım' ekranına, yetiştiricilerin üzerine kayıtlı olan tek tırnaklı hayvan varlıkları bilgilerinin yansıtıldığını, ayrıca evcil hayvanlar kayıp bildiriminin de düzenlendiğini belirtti. Güncelleme ile 'Hayvansal üretim' ana başlığı altına idari para cezasının eklendiğini belirten Yumaklı, "Bu hizmet ile idari para cezaları 'TarımCebimde' üzerinden tek tıkla görüntülenebilecek.

Ayrıca, gübre takip sistemi, ruhsatlı veteriner biyolojik ürünler, ruhsatlı veteriner ilaçları, tarım sigortaları ve doğal afetler gibi hizmetlere de faydalı linkler üzerinden erişim sağlanabilecek. Üreticilerimizi, sektörümüzü hayata geçirdiğimiz yenilikler sayesinde teknoloji ile buluşturmayı, bürokrasiyi azaltmayı, verimli ve kaliteli üretime teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bakanlığımızın iç kaynakları ve personelince geliştirilen 'TarımCebimde' uygulamamızda ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılarak yeni hizmetler eklenecektir. Bu minvalde, son güncellemeyle eklenen yeni hizmetlerin üreticilerimize ve sektörümüze hayır ve bereket getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.