ABDULLAH ZEYDAN KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında "yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair ek kararların hukuki değerden yoksun olduğu" gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

“KARAR KESİNLEŞTİ”

Zeydan'ın adaylık ve seçilme haklarının bulunmadığının kesinleşmiş olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Karar buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım." dedi.

AHMET TÜRK AÇIKLAMASI

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına da yanıt veren Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" ifadelerini kullandı.