Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Kasım Cuma günü Van’a gelecek. Bakan Uraloğlu, uzun bir süredir beklenen Güzeldere Tünelinin açılışına katılacak.

Van’a gelecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2013 yılında yapımına başlanan ve yapımı uzun süredir devam eden, Van ile Başkale arasında yer alan Güzeldere Tünelinin açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu’nun 15 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan Güzeldere Tüneli açılışıyla beraber yine aynı gün AK Parti Van Başkale 8. Olağan kongresine de katılım sağlaması bekleniyor.