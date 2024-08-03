Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası arenada özgür Filistin davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde bozgunculuk yapan hadsiz. Uluslararası arenada özgür Filistin davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz. Sen masum bebekleri acımasızca katleden bir terör devletinin soykırımcı bakanısın. Döktüğünüz her damla kanın hesabını vereceksiniz."