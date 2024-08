Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Erkmen beldesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile İl Başkanı Turgay Şahin ve partinin yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, ilk günkü heyecanla, el, gönül birliğiyle güzel bir şehir miras bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine hizmet ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7'den 77'ye vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Afyonkarahisar'da ve Antalya'da 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin pilot uygulamasını başlattık.

Bu kapsamda bugün Afyonkarahisar'da 350 otizmli birey ve ailesi için sosyal hizmet danışmanlarımız görevlendirdik. Bu modelle, otizmli bireylerin kendilerine ve ailelerine destek vermeye başladık. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapıyorlar. Böylece, otizmli bireylerin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra ailelerimize psikososyal destek hizmeti veriyoruz" dedi. Bakan Göktaş, proje kapsamında edindikleri tecrübeyi Afyonkarahisar ve Antalya'nın ardından tüm illere aktaracaklarını da belirtti.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ SOYKIRIMA UĞRUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası tüm platformlarda Türkiye'nin hak ve hukukunu, devletin çıkarlarını, milletin onurunu kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "'Dünya beşten büyüktür' çıkışıyla her zaman adalet ve eşitlik için sesini yükselterek, adil ve dengeli bir sistemin kurulması gerekliliğini dile getirdi. Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Ukrayna'ya kadar derin krizlerin yaşandığı her bölgede her daim mazlumun ve mağdurun sesi oldu.

Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak olduğu inancıyla Filistin mücadelesini her daim sürdüreceğini dile getirdi. Filistin davası bizim öz meselemiz, Filistinliler can kardeşimizdir. Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin toprakları, bugün ne yazık ki hala bir ateş çemberi altında tutuluyor. 75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etmesine rağmen İsrail işgallerine devam ediyor" diye konuştu.

'HANİYE'YE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösteren Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"İsrailli kendini bilmez bir bakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almaya cüret ederek, pervasızca demokrasi dersi verme hadsizliğinde bulunabiliyor. Bugün soykırım suçluları, bu mücadelenin yılmaz savunucusu İsmail Haniye'yi hain bir suikast sonucu şehit etti. Haniye, inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Bütün ömrünü Filistin davasına adadı. Verdiği mücadeleyle kendinden sonra gelen tüm nesillere örnek oldu. Gazze'nin şehitler kervanına katılan Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum.

Özgür Filistin davası uğruna şehit olan tüm Filistinli kahramanları rahmetle yad ediyorum. Tüm Filistin halkına ve Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Nehirden denize, özgür Filistin için dualarımız onlarla. İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek. Bütün dünyanın sessiz kaldığı bu büyük insanlık dramına, Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız. Her daim Filistin'in haklı mücadelesini savunmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş konuşmasının ardından toplu açılış töreni için İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine geçti.