Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi gemileriyle operatör olarak yürütebildiğini belirterek, "Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor." dedi.

Bayraktar, Bakanlık'ta gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oruç Reis'in Somali'ye gönderildiği 5 Ekim'in "tarihi bir gün" olduğunu ifade eden Bayraktar, geminin tümüyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen bir gemi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına 2016'da açıklanan "Milli Enerji ve Maden Politikası"yla hız verdiklerine işaret eden Bayraktar, gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını aktardı.

6 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİNİ AŞTIK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpü aşkın üretim olduğunu belirten Bayraktar, kasım-aralık gibi 7,5 milyon metreküp, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 10 milyon metreküp üretim hedeflendiğini anımsattı.

Bayraktar, Karadeniz'de üretimin hızla artırılması gerektiğini vurgulayarak, Çanakkale'de aktivasyon çalışmaları yapılan yüzer platform sayesinde üretimin 20 milyon metreküpe yükseltileceğini ifade etti.

Yoğun arama ve üretim stratejisi kapsamında Türkiye'de aranmamış lokasyonlar ve coğrafyalarda aramalar yapılması gerektiğini anlatan Bayraktar, farklı coğrafyalarda ortaklık yöntemiyle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yürütülmesini planladıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin Irak Basra'da ve Azerbaycan'da, Şahdeniz'de faaliyetleri bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni coğrafyalar, yeni hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Somali denizleri. Bir diğer alan olarak Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak hedefimiz. Kuzey Irak'ta şu anda üç tane petrol sahasında ortaklığımız var ama bunu büyütmek istiyoruz. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya'da hem karada hem de Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Dolayısıyla buralarda da farklı coğrafyalarda da bu arayışımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak, kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik."

Somali'de sismik arama sonrasında sondaj ve keşif hedeflendiğine değinen Bayraktar, ekonomik değeri olan bir buluşa imza atmayı umduklarını aktardı.

Bayraktar, yurt dışı ortaklıklarında Türkiye'ye ve piyasalara değer katacak projelerin tercih edildiğine işaret ederek, doğal gazda ihtiyacın karşılanması noktasında ithalatın yanında kaynak ve tedarik noktalarının çeşitliliğine de önem verdiklerini dile getirdi.

Doğal gazda boru hattı üzerinden ithalatın yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarının da yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, doğal gazda fazla olan miktarın ihraç edilmesinin ve ihracatın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.