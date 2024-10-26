Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

- Sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar. Sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan, kötürüm emel sahiplerinin derhal ve ciddiyetle sakınması, iç barış ve siyasi huzur adına temennim ve uyarımdır.

- (TUSAŞ saldırısı) Terör saldırısı, PKK,YPG,PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK, Kürt'ün de Türk'ün de hatta yaşayan her canlının düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICKS zirvesine katıldığı gün, bizim de Salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermiştir. Bu kanlı mesaj, ayaklarımızın altında çiğnenmiştir.