Kârhane Kavramının Anlamı

Azerbaycan'daki "kârhane" kullanımı, kafa karışıklığı, ancak Türk Dil Kurumu'nun tanımında "eskimiş" anlamına gelen genelev ifadesiyle örtüşmesiyle daha da derinleşmektedir; bu durum, yanlış anlamalara ve esprili anekdotlara zemin hazırlamaktadır.

Kültürel İletişim ve Yanlış Anlatımlar

Bir Azeri İş adamı ile Türk bir kız arasında geçen esprili diyaloglar, bu terimin farklı algılanış biçimlerini gözler önünde sererken, "kârhane"nin yalnızca bir iş yeri olarak değil, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde bir mizah unsuru olarak nasıl çalıştığını da gösteriyor.