Zamlar İşçiyi Yıkıyor, Konuşmalar Faydadan Çok Ziyana Sebep Oluyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu sürecin erken başlamasının işçiye hiçbir yarar sağlamadığını, aksine, sadece fiyat artışlarını tetiklediğini vurguladı. Atalay, “Dört ay önceden konuşulmasının kimseye faydası yok, zamlara faydası var” diyerek, erken tartışmaların olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İşçi Huzuru İçin Para Şart

Atalay, sendika yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında işçi hakları ve asgari ücret konularını masaya yatırdı. Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları dile getirirken, “Para yoksa evde huzur yok” diyerek işçilerin alım gücündeki düşüşe vurgu yaptı. Ankara’da gerçekleştirilecek büyük bir miting için hazırlıklar yapıldığını da belirten Atalay, işçilerin sesini duyurmak için 2 bin otobüsle katılımcı getireceklerini açıkladı. Mitingde asgari ücretli, emekli ve taşeron işçilerin de konuşmalar yapacağı bilgisi verildi.

Zenginler Daha Da Zenginleşiyor, Orta Sınıf Yok Oluyor

Atalay, işverenlerin asgari ücretle ilgili görüşlerinin düşük kalmasından şikayet ederek, zenginlerin işçi ücretlerini düşürme çabalarını eleştirdi. Ülke genelinde yaklaşık 30 milyon kişinin asgari ücretle geçim sağladığını belirten Atalay, son yıllarda zenginlerin daha da zenginleştiğini ve orta sınıfın eridiğini dile getirdi. Kanun değişikliklerinin önemine de değinen Atalay, mevcut durumun işçileri büyük kayıplara uğratabileceğini ifade etti.