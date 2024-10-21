Temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler yüksek. Milyonlarca vatandaş da 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. Son sözü söyleyecek olan hükümetten ilk kez bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi.

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmanın olmadığını belirten Bakan Işıkhan, "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun." açıklamasını yaptı.

YENİDOĞAN SKANDALI

Yenidoğan soruşturmasına değinen Işıkhan, "Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı." ifadelerini kullandı.