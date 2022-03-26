Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermedi
Hakkari’de kucaklarındaki küçük çocuklarla dilenen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak il dışına gönderildi.
Son günlerde il dışından gelen ve sayıları her geçen gün artan dilenciler için zabıta ekipleri seferber oldu. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, kucaklarındaki küçük çocuklarıyla cadde ve sokaklarda dilenen 7 kadın dilenciyi yakaladı. Belediyeye getirilen kadın dilenciler, yapılan işlemin ardından geldikleri ile geri gönderildi.
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari’de dilencilik yapan hiç kimsenin olmadığını belirterek, il dışından gelen dilencilerin ise yakalanarak geldikleri illere geri gönderdiklerini söylediler.İHA
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