Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.İHA
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