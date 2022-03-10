Yolcu otobüsü devrildi! 20 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan feci kazada 20 kişi yaralanırken, 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.
Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde, Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıktı.
Kar yağışının ardından buzlanmanın yaşandığı yolda, hakimiyetini toplayamayan yolcu otobüsü devrdildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
20 KİŞİ YARALI
Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.
4 YOLCUNUN DURUMU KRİTİK
Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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