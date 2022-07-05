Yolcu otobüsü devrildi: 1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı
Bodrum'a ilerleyen yolcu otobüsü, Lüleburgaz'da kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan yolculardan 6 kişi hayatını kaybederken 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Edirne'den Bodrum'a seyir eden yolcu otobüsü, Kırklareli'nde dehşeti yaşadı.
Lüleburgaz gişeleri mevkiinde yaşanan korkunç olayda, seyir halinde olan İbrahim Güner şoförlüğündeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, belirlenemeyen sebeple devrildi.
Kazanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
AA
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