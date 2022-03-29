Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti
Van'ın Saray ilçesinde, doğal yaşam alanı karla kaplanınca yiyecek bulamayıp, yerleşim merkezine inen tilkiyi, muhtar Cevdet Öztürk evinde beslemeye başladı. Öztürk, tilki için evinin bahçesine barınak yapacağını söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da etkiliyor. Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, muhtar Cevdet Öztürk'ün kapısına kadar geldi. Öztürk, tilkiyi eve alıp, elleriyle yiyecek vererek beslemeye başladı. 15 gündür evin oturma odasına kadar gelen tilki, burada yiyecek alıp, tekrar dışarı çıkıyor. Tilkinin yemek yediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beslendikten sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin her akşam aynı saatte geldiğini söyleyen Cevdet Öztürk, "Evin oturma odasına kadar geliyor. Yemek yedikten sonra tekrar yaşam alanına dönüyor. Artık ailemize de alıştı ve çekinmiyor. Kendisine bir baraka yaptırıp, bizimle yaşamasını sağlayacağım" dedi. (DHA)
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