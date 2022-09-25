Yargıtay 25 milyon araç sahibini ilgilendiren 'kazada değer kaybı' ile ilgili emsal karar verdi

Türkiye’de yılda 1 milyona yakın trafik kazası meydana geliyor. Bunların büyük çoğunluğu nispeten hız sınırının düşük olduğu büyükşehirlerde gerçekleşiyor. Bunun sonucu olarak kazalarda ölüm oranı düşük oluyor. Araçlar da perte çıkmıyor yani maddi hasarlı duruma düşüyor. Kazada karşı tarafın maliyetini trafik sigortası teminatlar kapsamında karşılıyor, kasko ise çifte koruma sağlıyor. İşin içine sigorta girince araç TRAMER’li olarak görülüyor. Yani kazalı sınıfa giriyor.

Kazanın boyutuna göre ister istemez aracın piyasa değeri düşüyor. Kazadan sonra araçta oluşan bu kayba ‘araç değer kaybı’ deniyor. Araç sahibi uğradığı bu kaybı tazmin edebiliyor. Bu kayıp, hatalı sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanıyor. Oluşan maddi kaybın nasıl hesaplanacağı ise en çok merak edilen konulardan. Bu durum açılan bir dava sonucu Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nin emsal emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı.

İki dönem arasındaki fark

Yüksek mahkeme, ’trafik kazalarında değer kaybı; aracın kazadan önceki ikinci el değeri ile onarıldıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır’ tanımına dikkat çekti. Emsal kararla birlikte; araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınacak.

Tüm araç tipleri için

Peki kazadan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Yasaya göre; tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmak gerekiyor. Kazaya neden olan kusurlu sürücünün sigortası, kusursuz sürücünün değer kaybını karşılıyor. Tazminat, sigorta eksperi tarafından ayrıca düzenlenen değer kaybı raporu ile hesaplanıyor. Son düzenlemeye göre; ticari olsun olmasın; otomobilinden traktörüne, motosikletinden tankerine, iş makinesinden minibüsüne, taksiden otobüse, kamyonundan kamyonetine kadar tüm araç grupları tazminat için başvurabiliyor.

Başvuru nereye yapılır?

Daha önce mini onarım ile basit kaporta, cam, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamında yapılan onarımlar için değer kaybı tazminatı ödenmiyordu. Şu anda araçlardaki tüm hasarlar için değer kaybı tazminatı ödenebiliyor. Kaza tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu, hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi ile sigorta şirketine bizzat ve yazılı olarak müracaat edilmesi gerekiyor. Bu işi meslek edinip çıkar sağlayan aracı kurumlar var. Bunlarla muhatap olmanıza gerek yok.

Zaman aşımı süresi var mı?

Her kaza sonrası değer kaybı tazminatı için başvurma hakkı bulunuyor. Değer kaybı tazminatının kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmesi gerekiyor. Sigorta, zararı karşılamazsa veya daha düşük bir bedel önerirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na (sigortatahkim.org) başvuru yapılabilir. Başvuru gerçekleştirmek için öncelikle ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması ve 30 gün içinde ilgili sorunun çözülememiş olması gerekiyor.

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