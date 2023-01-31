Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı bir kuş bulunduğu ihbarının alınması üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ihbar edilen yere giderek "Bayağı Atmaca" olarak bilinen yaralı kuşu teslim aldı.

Muhafaza altına alınan atmaca, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin yapılması amacıyla teslim edildi.iha