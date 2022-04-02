viyadük üzerinde birçok kez bariyerlere çarpan sürücü ardından boşluğa atladı

Olay saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ahmet Bedirhan Ceylan yönetimindeki 34 UUV 94 plakalı cip ile viyadük üzerinde bariyerlere çarpmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

Sürücünün bariyerlere birçok kez çarpma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görgü şahitleri olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri köprü üzerinde güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından Ceylan hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı, cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA