Vanlı İşçiler İnşaatlarda Ölüyor

Van’da son bir yıl içinde çok sayıda Vanlı inşaat işçisi inşaatlardan düşerek can verdi.

En son geçen hafta iki inşaat işçisi İzmir’de çalıştıkları inşaattan düşerek can vermişti. Yine bu hafta Adıyaman ve Tekirdağ’dan acı haber geldi.

VANLI İŞÇİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Çaldıran ilçesine bağlı Han (Xan) Mahallesinde Ferhat Güney çalışmak için gittiği Adıyaman'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu bugün hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün getirilen Çaldıran'a bağlı Han mahallesinde toprağa verildi.

VANLI GENÇLER İŞ KAZASINA KURBAN GİTMEYE DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Çerkezköy’de çalışan Özalp ilçesinde şehittepe (Romalı) Mahallesi’ne kayıtlı Halit Temizaltın da diğer birçok Vanlı gibi inşaat kazasında hayatını kaybetti.

Wanhaber ailesi olarak merhum Temizaltın ile Güney’e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Vanekspres