Vanlı inşaat işçisi Ordu'da çalıştığı İnşaatın 6 katından düşerek hayatını kaybetti!
Vanlı inşaat işçisi, Recep Çelik (33) çalışmak için gittiği Ordu'da çalıştığı 11 katlı inşaatının altıncı katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçenin Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 11 katlı inşaatta işçi olarak çalışan Recep Çelik, iddiaya göre kalp krizi geçirince dengesini kaybedip, çalıştığı 6'ncı kattan düştü. İhbarla gelen sağlık ekibinin, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Çelik'in inşaatta çalışmak için memleketi Van'dan Ordu'ya geldiği öğrenildi. (DHA)
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