Vanlı inşaat işçisi Muğla’da çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden beş yıldızlı otelin inşaatında çalışan Serdar Hayta isimli işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Serdar Hayta’nın memleketi Van’da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, saat gece 03.00 sularında meydana geldi. Serdar Hayta gece boyunca devam eden inşaat çalışmaları sırasında dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hayta’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Serdar Hayta’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van ekspres