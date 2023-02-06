Vanlı güvenlik korucuları deprem bölgesine sevk edildi
Van’ın Erciş ilçesindeki eğitimli 39 güvenlik korucusu deprem bölgesine sevk edildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 'Afet Eğitimi' almış 39 güvenlik korucusu ile 1 astsubay, Malatya’daki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.İHA
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