Vanlı genç İstanbul'da geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti!
Vanlı Genç Geçirdiği İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti!
İstanbul’da kepçe operatörü olarak çalışan Van Başkale nüfüsüna kayıtlı genç geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Başkale/Ortayazı (Bêjingır) köyünde ikamet eden ve kepçe operatörü olarak çalışmak için İstanbul’a giden Serkan Çalici adlı genç geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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