Vanlı genç İstanbul'da geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti!

İstanbul’da kepçe operatörü olarak çalışan Van Başkale nüfüsüna kayıtlı genç geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Başkale/Ortayazı (Bêjingır) köyünde ikamet eden ve kepçe operatörü olarak çalışmak için İstanbul’a giden Serkan Çalici adlı genç geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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