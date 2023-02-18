Vanlı genç depremzedelere yardım götürürken kazada hayatını kaybetti

İstanbul’dan deprem bölgesi Maraş’a yardım götürürken dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu ağır yaralanan Vanlı gençlerden İshak Parlak hayatını kaybetti.

İstanbul’dan depremin yaşandığı Maraş'a 2 ayrı araçla yardım götüren Van Gevaş nüfusuna kayıtlı Sezar İnan, Sinan İnan, Nurullah Burak Çelebi, İshak Parlak ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ersin Çılgın ve Osman Ayhan. Kayseri yolunda trafik kazası geçirmişti.

Yol kenarına çekerek mola veren gençlere, TIR çarpmış, yaşanan kazada Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ersin Çılgın önceki gün hayatını kaybetti.

ACI HABER GEVAŞ'A ULAŞTI

Yaralıların tedavisi sürerken, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldıran Gevaş nüfusuna kayıtlı İshak Parlak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sezar inan, Sinan İnan, Nurullah Burak Çelebi ve Osman Ayhan'ın tedavisi sürüyor.

Parlak'ın cenazesi Van'da toprağa verildi. Taziye yeri; Gevaş Karşıyaka mahallesi

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