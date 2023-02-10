Vanlı 6 kişilik Acar ailesi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin acısı yürekleri burkmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde acı haberlerin yanı sıra, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, Van'dan iki aile Adıyaman ve İskenderun'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirde söz konusu deprem büyük hasarlara yol açtı. Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 10 kişilik Vanlı Yorğun ailesi hayatını kaybederken, İskenderun'da yıkılan binanın altında kalan 6 kişilik Vanlı Acar ailesi de hayatını kaybetti.

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ederken, depremin acısı Vanlıları da yasa boğaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Son verilere göre binlerce bina yıkıldı. Yaralı kurtulan vatandaşlarımızın sayısı ise 70 bine yaklaştı.

İskenderun'da yıkılan binanın altında kalan Sadullah Acar, Binnaz Acar, Abdullah Acar, Vahap Acar, Bünyamin Acar ve Fatma Acar hayatını kaybetti. Acar ailesi, Gürpınar ilçesinin Karakoç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Van Bölge Gazetesi