Vanlı 10 kişilik aile Adıyaman’daki depremde yok oldu!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Hatay’da yaşayıp depremde hayatını kaybeden Vanlı aileden 5 kişi Gürpınar’da toprağa verildi.

HATAY’DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN AİLE VAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirirken, arama-kurtarma çalışmaları da 10 ilde devam ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler toprağa verilirken, Hatay’da ikamet eden Vanlı ailenin 5 ferdi Van’ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

Şehrivan Gazetesi