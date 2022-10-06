Van’daki silahlı kovalamacada 1 kişi tutuklandı!

Van'da yol verme tartışmasının ardından yaşanan "kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ASAYİŞ 06.10.2022, 08:52
Van’daki silahlı kovalamacada 1 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinde yol verme tartışmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattı.

Bu kapsamda, Kazım Karabekir Caddesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada "kasten yaralama" suçunu işledikleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Yorumlar (2)
Mehmet 8 saat önce
En basit tartışmada silah çekecek kadar sinirliyseniz ne diye silah taşıyorsunuz. Silahın verdiği güçle 10 dakika horoz oluyorsunuz,sonra hapiste 10 sene tavuk oluyorsunuz.
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Sami 8 saat önce
Vanda araba sürenler batiya gitse hergün kavga ederler çok cahil sürücüler var istisnalar hariç
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