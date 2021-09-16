Van’da zincirleme trafik kazası; 1 yaralı
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 16.09.2021, 12:30 16.09.2021, 12:36
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