Van’da zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 16.09.2021, 12:30 16.09.2021, 12:36
Van’da zincirleme trafik kazası; 1 yaralı

Edinen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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