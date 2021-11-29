Van’da yüklü miktarda eroin ele geçirildi   

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 53 kilo 851 gram Eroin, 66,54 gram Metamfetamin, 9,84 gram Afyon Sakızı, 6,24 gram Esrar ve 1 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 20 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.