Van’da vefat eden Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi

Van Adliye Sarayı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kaya’nın öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, acılarının büyük olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Savcımız Mustafa Hakan Kaya’yı amansız bir hastalık neticesinde kaybettik.

Kendisi son derece çalışkan ve titiz bir cumhuriyet savcısıydı. Vefatı teşkilatımız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Dua edilmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasınca cenaze aracına taşındı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vali yardımcıları, merhum Cumhuriyet Savcısı Mustafa Hakan Kaya’nın annesi ve babası ile adliye çalışanları katıldı.