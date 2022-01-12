Van’da üzerine çığ düşen 35 hayvan telef oldu!

Van Çatak ilçesine bağlı Kaçıt mahallesi’nde koyun sürüsünün üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 35 keçi telef oldu. Olayda can kaybı olmadı. Van’da önceki gün gün boyu yağan kar Van’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı beraberinde çığ tehlikesi yaratıyor.

Meteoroloji sık sık çığ üzerine çağrılar yaparken kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Van çatak ilçesinde bugün öğleden sonra hayvan sürüsü üzerine çığ düştü. Nusret Karataş’a ait keçileri otlatmaya götüren oğlu Emrah Karataş bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Tarım müdürlüğü ekipleri gitti. Kimsenin bulunmadığı sırada düşen çığda can kaybı olmazken, keçileri telef olan Karataş yetkililerden destek bekliyor.

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