Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ 25.04.2022, 11:15
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1.63 gram eroin, 42.36 gram metamfetamin, 6.19 gram esrar, 6 kilo 840 gram afyon sakızı, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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