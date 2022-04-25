Van’da uyuşturucu operasyonu
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1.63 gram eroin, 42.36 gram metamfetamin, 6.19 gram esrar, 6 kilo 840 gram afyon sakızı, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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