Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 779 gram eroin, 17,61 gram metamfetamin, 2,1 gram esrar, 122 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.