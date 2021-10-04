Van’da uyuşturucu operasyonları

Van’da polis ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ASAYİŞ 04.10.2021, 11:48 04.10.2021, 15:12
Van’da uyuşturucu operasyonları

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 131 kilo 709 gram eroin, 16 kilo 608 gram metamfetamin, 60 gram Afyon sakızı, 106 adet sentetik ecza ve 2 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

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