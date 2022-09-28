Van’da trafik uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 20-27 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulama yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 11 bin 652 araç ve sürücü denetlenmiş, 48 sürücüye ‘fazla yolcu taşımak’, 38 sürücüye ‘yüksek ses müzik dinleyerek kamu huzurunu bozmak’ 18 sürücüye ‘yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak’, 17 sürücüye ‘cep telefonu ile konuşmak’, 8 sürücüye ‘ters istikamette araç kullanmak’, 3 sürücüye ‘cam filmi’, 2 sürücüye ‘abartı egzoz’ ve 2 sürücüye ‘makas atmak’ maddeleri gereğince toplam bin 378 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar tutanağı uygulanmış, 18 araç trafikten men edildi.

“225 okul servisi denetlendi”

Okul servislerine yönelik yapılan denetimler neticesinde 225 okul servisi denetlenmiş; 9 sürücüye ‘okul servis araçları yönetmeliğine uymamak’, 2 sürücüye ‘geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak’, 2 sürücüye ‘yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak’ 2 sürücüye ‘fazla yolcu taşımak’, 1 sürücüye ‘hız sınırlarına uymamak’, 1 sürücüye ‘muayenesi olmayan aracı kullanmak’, 1 sürücüye ‘kırmızı ışık kuralına uymamak’, 1 sürücüye 'mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere’ ve 1 sürücüye ‘mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullandıran işletmeye’ ilgili madde gereğince toplam 20 okul servisi sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar tutanağı uygulanırken, 1 okul servis aracı trafikten men edildi.İHA