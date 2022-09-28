Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 28.09.2022, 09:15
Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerindeki kömürcüler sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 FC 704 plakalı otomobil ile 65 V 0002 plakalı Ford Transit marka minibüsün çarpışması sonu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA

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