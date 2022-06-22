Van’da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi 7 kişi yaralandı!
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında 3 araç birbirine girdi, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. SBÜ Van Bölge ve Araştırma Hastanesi önündeki köprülü kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken. Araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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