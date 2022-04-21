Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 79,11 gram metamfetamin, 12,07 gram esrar, 0,68 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannobinoid ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 14 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.