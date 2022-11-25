Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 8,6 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 8,62 gram eroin ve 41 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 12 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.iha