Van’da taşların arasında saklanmış 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş vaziyette 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 28.08.2021, 13:14
Van’da taşların arasında saklanmış 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında araziye uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi alın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ağustos 2021 tarihinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Paten’ ile Çaldıran ilçesi kırsalında arama yaptı. Yapılan aramada taşlarla gizlenmiş vaziyette 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 3 7
2. Konyaspor 3 7
3. Altay 2 6
4. Trabzonspor 2 6
5. Galatasaray 2 6
6. Fenerbahçe 2 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Hatayspor 3 4
9. Kasımpaşa 2 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Adana Demirspor 3 2
15. Göztepe 2 1
16. Gaziantep FK 3 1
17. Rizespor 3 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Tuzlaspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Manisa FK 2 6
6. Ankara Keçiörengücü 3 4
7. Kocaelispor 3 4
8. Samsunspor 2 3
9. Menemenspor 3 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Ankaragücü 2 2
13. Adanaspor 3 2
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Bursaspor 3 1
17. İstanbulspor 2 0
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 3 7
2. Chelsea 3 7
3. Liverpool 3 7
4. Everton 3 7
5. Man City 3 6
6. Tottenham 2 6
7. Brighton 3 6
8. Leicester City 3 6
9. Brentford 3 5
10. M. United 2 4
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 2 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Newcastle 3 1
16. Leeds United 2 1
17. Wolverhampton 2 0
18. Burnley 2 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0