Van’da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 301 litre sahte içki, 2 bin 470 adet tabanca kabzası, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet çek ve 2 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.iha