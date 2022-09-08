Van’da suç oranları artıyor!

Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi suçları kapsayan mal varlığına karşı işlenen suçlar, Türkiye’de en fazla işlenen suç grubu oldu. Van’da ise en fazla işlenen suç kaçakçılık oldu. Van’da ayrıca son bir yıl içinde gelen ihbarlar yüzde 9,6 artarak 2 bin 413 oldu.

Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılına ilişkin adli istatistikleri, Türkiye’de suç oranlarında artış yaşandığını gösterdi. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi suçları kapsayan mal varlığına karşı işlenen suçlar, Türkiye’de en fazla işlenen suç grubu oldu. Geçen yıl bu suçlardan 2 milyon 461 bin dosya açıldı. Tüm suç grupları içinde uyuşturucu suçunun oranı yüzde 5’e yükselirken, açılan dosya sayısı geçen yıl 422 bine çıktı. 2021’de 127 bine yükselen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda ilk sırayı 44 bin rakamıyla ‘çocukların cinsel istismarı’ aldı.

İstatistikler, Türkiye’de hem soruşturma hem de şüpheli sayısının her yıl düzenli olarak yükseldiğini gösterdi. 2014’te 6,9 milyon olan soruşturma sayısı, 2020’de 8 milyon 995 bin 141’e, 2021’de ise 9 milyon 856 bin 642’ye yükseldi. Buna karşılık bir soruşturmanın ortalama yürütülme süresinin ise arttığı, yani adaletin hızının yavaşladığı görüldü.

VAN’DA İHBARLARDA CİDDİ ARTIŞ

Rapora göre, soruşturmaların başlamasına neden olan ihbarlar her geçen yıl kayda değer şekilde arttı. Cumhuriyet başsavcılıklarına 2018 yılında yaklaşık 80 bin “ihbar” gelirken, bu rakam 2020’de 200 bin 288’e, 2021 yılında ise 265 bin 117’e yükseldi. 2020’den devredilen dosyalarla birlikte geçen yıl savcılıklarda toplam 314 bin 807 ihbar dosyası toplandı.

Bu ihbarlardan 198 bin 154’üne soruşturma açılmama kararı verilirken, 24 bin 457 ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. En çok ihbar sırasıyla Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden geldi. İller arasında ise İstanbul, Antep ve Diyarbakır en çok “ihbarda” bulunan kentler olarak ilk üç sırada yer aldı. Van’da son bir yılda gelen ihbar sayıları yüzde 9,6 artış göstererek 2 bin 413 oldu. Gelen ihbarlardan yüzde 12,1’i yani 292’si hakkında soruşturma başlatılırken, yüzde 78,3’üne tekabül eden bin 890 ihbarda ise soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Van’da bir sonraki yıla devreden ihbar dosyası sayısı 491 oldu.

CİNSEL SUÇLAR ARTIYOR

Sayı olarak diğerlerine göre daha az, fakat toplumsal ağırlığı daha fazla olan uyuşturucu ve cinsel suçlardaki artış da dikkat çekti. Van Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla cinsel suçların görüldüğü il olarak 3’üncü sırada yer aldı. Van’da cinsel istismardan açılan dosyalardaki suç sayısı 61 olurken, çıkan dosyalardaki suç sayısı ise 64 oldu. Kentte açılan davaların yüzde 55,7’si mahkûmiyet ile sonuçlarken, yüzde 17,5’i ise beraatla sonuçlandı. Van’da Ceza Mahkemelerinde çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayısı ise 178 oldu.

Bu suçlardan çıkan karar sayısı 168 olurken, davaların yüzde 68, 2’si mahkûmiyetle sonuçlandı. 2020’de cinsel dokunulmazlığa karşı 112 bin 811 suç iddiası kayda girerken, bu rakam 2021’de 127 bine yükseldi. Bu suçtan açılan davalarda ise 36 bin 16 kişi mahkûm olurken, 14 bin 803 kişi beraat etti. Bu suç grubu içerisinde en fazla sayıyı, “çocukların cinsel istismarı” oluşturdu. 2020’de 39 bin 663 çocukların cinsel istismarı suçu işlendiği iddiası kayda alınırken, 2021’de buna ilişkin suç iddiası 44 bin 880’e yükseldi. 2021’de cinsel suçlardan yürütülen soruşturmaların 43 bin 15’i davaya dönüştü. Oransal olarak ise cinsel suçların diğer suç grupları içerisindeki oranı 2020’de yüzde 1,6’dan 2021’de yüzde 1,5’a düştü.

VAN’DA ZORLA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 3 BİN 79

Ceza mahkemelerinde toplam gelen dosyalardaki suça sürüklenen çocuk sayıları yıllar itibarıyla incelendiğinde; 2014 yılında suça sürüklenen çocuk sayısının 318 bin 915 olduğu, 2021 yılına gelindiğinde ise bu sayının yüzde 28,2 oranında azalarak 228 bin 895’e düştüğü görüldü. İstatistiklere göre Van’da suça sürüklenen çocuk sayısı 2021 yılında 3 bin 79 oldu.

Verilere göre bir önceki yıldan kalan suça sürüklenen çocuk sayısı bin 553, 2021 yılında açılan bin 254 ve bozularak gelen dava sayısı 272 oldu. Bölgelere göre incelendiğinde suça sürüklenen çocuk sayısı 31 bin 6923 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, Van’ın da bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi 8 bin 447 le 6’ıncı sırada yer aldı. Van’da zorla suça sürüklenen çocuk davalarında çıkan karar sayısı 202 yılında 2 bin 669 oldu. Bu kararlardan 843’ü mahkûmiyet, 256’sı beraat ile sonuçlandı. Mahkûmiyetlerin 295’i hapis cezası, 334’ü adli ve idari para cezası oldu.

422 BİN UYUŞTURUCU DOSYASI

Diğer yandan istatistiklerde uyuşturucu suçları da yer aldı. 2020’de 314 bin 466 uyuşturucu dosyası açıldı. Bunun 192 bin 795’i uyuşturucu almak ve kullanmak, 99 bin 120’si uyuşturucu imal ve ticareti oldu. 2021 yılına gelindiğinde ise uyuşturucu suçlarında artış görüldü. Geçen yıl 422 bin 479 uyuşturucu suçundan soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kullanmaktan 263 bin 650 dosya, ticaretinden ise 118 bin 699 dosya kaydı sisteme girildi. 2021’de uyuşturucu suçlarından 174 bin 978 dava açıldı. 2020’de uyuşturucu suçlarının oranı diğer tüm suç gruplarına göre yüzde 4,5’ken, 2021’de bu oran yüzde 5’e çıktı.

VAN’DA ŞÜPHELİ SAYISI ARTTI

2014’te bir soruşturma 378 günde tamamlanırken, geçen yıl 413 günde bitirilebildi. Adli istatistiklere göre, yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’de şüpheli sayısı da arttı. 2014’te 9,8 milyon şüpheli varken, 2020’de bu rakam 13 milyon 97 bin 311 oldu. 2021 yılındaki soruşturmalardaki şüpheli kişi sayısı ise 14 milyon 345 bin 936’ya yükseldi.

Bu soruşturmalarda 10 milyon 903 bin 331 kişi ise “mağdur/müşteki” oldu. Şüpheli sayıları bölgelere göre incelendiğinde 1 milyon 872 bin 575 ile ilk sırada Marmara Bölgesi yer aldı. Van’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yıl İçinde açılan dosyalardaki şüpheli sayısı 355 bin 311 oldu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde geçtiğimiz yıllara göre aranan şüpheli sayısında artış görüldü. Buna göre 2014 yılında 302 bin 583, 2015 yılında 283 bin 269, 2016’da 282 bin 581, 2017’de 545 bin 725, 2018’de 349 bin 607, 2019’da 346 bin 520, 2020’de 315 bin 557 ve 2021 yılında 355 bin 311 oldu. Türkiye genelinde 100 bin kişideki şüpheli sayısı 2021 yılında; 2014 yılına göre yüzde 16,2 oranında, 2020 yılına göre de yüzde 13,1 artarak 8 bin 917’ye ulaştı.

383 BİN YABANCI ŞÜPHELİ

Toplam şüpheliler içerisindeki “yabancı uyruklu” şüpheli sayısının da yükseldiği görüldü. 2020 yılında 283 bin 82 yabancı uyruklu kişi şüpheli olurken, bu sayı geçen yıl yaklaşık 100 bin artarak 383 bin 743’e çıktı. Geçen yıl tüm başsavcılıklardaki soruşturmalar sonucunda yüzde 5 milyon 13 bin 705’ine takipsizlik kararı verildi.

CEZA DAVALARI ARTTI

İstatistikler, Türkiye’de ceza mahkemelerinde her geçen yıl açılan dava sayısının da arttığını gösteriyor. 2020’de açılan dava sayısı 2 milyon 833 bin 473’tü. Geçen yıl ise 3 milyon 290 bin 195 dava açıldı. Bu davalardan 2 milyon 529 bin 492’sinde (yüzde 50,6) mahkûmiyet kararı, 674 bin 814’ünde (yüzde 13,5) hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 756 bin 767’sinde (yüzde 15,1) beraat kararı çıktı. Van’da Ceza Mahkemelerinde kasten öldürme suç ve karar sayısında da artış gözlemlendi. Buna göre Van’da 2021 yılında açılan dosyalardaki suç sayısı yüzde 3,2 ile 691 olurken çıkan dosyalardaki suç sayısı ise yüzde 2,0 ile 479 oldu. Açılan davaların yüzde 49,4’ü yani 304’ü mahkûmiyet ile sonuçlanırken, yüzde 20,6’sı da beraatla sonuçlandı.

TERÖRLE MÜCADELE SUÇLARINDA AZALMA

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 2021’de açılan soruşturma sayısı 2020’ye göre azaldı. 2021’te TMK’den 25 bin 448 soruşturma, 6 bin 641 dava açıldı. 2020’de ise TMK’dan 26 bin 225 soruşturma, 6 bin 551 dava görülmüştü. Darbeye teşebbüs ve silahlı örgütü de barındıran anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında geçen yıl 198 bin 771 dosya hazırlandı. 2020’de açılan dosya sayısı 211 bin 56 iken, dava sayısı ise 33 bin 885 olmuştu. Anayasal düzene karşı işlenen suçların oranı, tüm suçlara göre yüzde 3’ten yüzde 2,3’e düştü.

İCRA VE TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTTI

Verilere göre yıl içinde açılan iflas ve icra dosya sayıları incelendiğinde 2020 yılında 6 milyar 739 milyon 856 dosya açılmışken bu sayı 2021 yılında yüzde 24,4 oranında artarak 8 milyar 386 milyon 474 bin oldu. 2021 yılında 2020 yılına göre geçen yıldan devren gelen dosyalar yüzde 0,6 oranında, çıkan dosyalar ise yüzde 21,0 oranında artış gösterdi.

Bölgelere göre gelen ve çıkan dosyaların dağılımı incelendiğinde; Türkiye genelindeki toplam gelen dosyaların yüzde 45,6’sının, çıkan dosyaların ise yüzde 53,1’inin Marmara Bölgesinde olduğu görüldü. Toplam gelen dosya sayısı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra, yüzde 15,5 ile İç Anadolu Bölgesi gelirken, gelen ve çıkan dosya sayısının en az olduğu bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Van’da 2020 yılında icraya düşen kişi sayısı 46 bin 844 oldu.

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