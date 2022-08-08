Van’da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı!

Pandemi ile birlikte terkedilen sokak köpekleri aç kaldıkları için saldırganlaşıp insanlara zarar vermeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da başıboş köpekler birçok kişiyi yaralarken, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine de neden oldu.

Özalp’ın Tepedam Mahallesi, başıboş köpeklerden geçilmez bir hal alırken, köy sakinlerinden de köpeklerin toplanıp barakalara konulması için çağrıda bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, amcası da ilgili makamlara şikayette bulundu. Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise bacakları ve kalçasında yara aldığı belirtildi.

AMCA YARDIM İSTEDİ

Köpekler tarafından saldırıya uğrayan küçük kızın amcası Gökhan Seven, köpek saldırıların yaygınlaştığını söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Seven, cümlelerini şöyle sürdürdü: “Tepedam Mahallesi yol üstünde bulunduğu için köy başıboş köpeklerin yuvası haline gelmiş. Buradaki köpekler özellikle küçük çocuklara ciddi zararlar vermektedir.

Bu köpeklerin kısırlaştırılarak barınaklara alınması lazım, yoksa ilerleyen zamanlarda daha büyük olaylarla karşılaşabiliriz. Birçok yerde bu hayvanların vahşice katledilmesine şahit oluyoruz ama biz bu hayvanların vahşice katledilmesini istemiyoruz, yetkililerden bu hayvanların toplanmasını talep ediyoruz.”

Şehrivan Gazetesi